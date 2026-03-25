Pilloni an Präsident: „Hab‘ ich etwas verpasst?“

Der ORF berichtete live über Ende des General Managers beim KAC Präsident Schwaiger tobte TV-Moderator: „Bin Irrtum aufgesessen“
Vielleicht glaubte Oliver Pilloni, ein Déjà-vu zu erleben. Im Juli 2011 war er ja völlig überraschend von Klaus Resei (bis 2015) als Manager abgelöst worden. Bis Pilloni erneut übernahm, jetzt in zweiter Amtsperiode den Klagenfurter Klub bereits in seiner 16. Saison leitet. Und bislang drei Meistertitel feiern konnte.
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