VSV-Boss: „Die Turbulenzen waren nicht hilfreich“

Während dieser Saison gab es schon Zeiten, in denen es für den VSV zappenduster ausgesehen hatte. Vor allem während des Tiefs von Dezember bis Jänner (ein Sieg aus elf Spielen!) hatte nicht jeder die Adler als Viertelfinal-Teilnehmer auf der Rechnung. Doch die Allard-Truppe steigerte sich – und eliminierte Linz in den Pre-Play-offs mit zwei Erfolgen.