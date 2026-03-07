Vorteilswelt
KAC-Stützen wohl out

VSV-Boss: „Die Turbulenzen waren nicht hilfreich“

Kärnten
07.03.2026 21:57
Kein Bauchfleck! Villach um Sportchef Hohenberger rutschte ins Viertelfinale.
Kein Bauchfleck! Villach um Sportchef Hohenberger rutschte ins Viertelfinale.(Bild: Bernd Stefan)
Porträt von Stefan Plieschnig
Porträt von Marcel Santner
Porträt von Martin Quendler
Von Stefan Plieschnig , Marcel Santner und Martin Quendler

Große Erleichterung in Villach! Nach dem Viertelfinal-Einzug seiner Adler ist Sportchef Herbie Hohenberger happy, gibt auch zu: „Die Turbulenzen im Verein waren sicher nicht hilfreich, daraus haben wir gelernt.“ Sonntag am Abend steht fest, wer den VSV als Viertelfinal-Gegner pickt. Beim KAC sieht es nach zwei gravierenden Ausfällen fürs erste Match am Dienstag aus.

0 Kommentare

Während dieser Saison gab es schon Zeiten, in denen es für den VSV zappenduster ausgesehen hatte. Vor allem während des Tiefs von Dezember bis Jänner (ein Sieg aus elf Spielen!) hatte nicht jeder die Adler als Viertelfinal-Teilnehmer auf der Rechnung. Doch die Allard-Truppe steigerte sich – und eliminierte Linz in den Pre-Play-offs mit zwei Erfolgen.

Kärnten
07.03.2026 21:57
