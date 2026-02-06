Austria macht Insolvenz-PK zu einer echten Sitcom!

Wirtschaftsprüfer über Rekurs

Wie es nun weitergeht? „Wir legen Einspruch ein“, so Karajica. 14 Tage hat man für den Rekurs Zeit. Austria-Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig ist zurückhaltend optimistisch: „Die Richterin war sehr geduldig, die 800.000 € von Kaltenegger kamen wohl zu spät – eine zeitlich unglückliche Überschneidung. Denn das Finanzamt hatte sich bereit erklärt, mit Ratenzahlungen entgegenzukommen. Ich hoffe, dies alles wird im Zuge des Rekurses gewürdigt.“

Das Ganze wird dann am Oberlandesgericht Graz entschieden.