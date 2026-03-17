Graz „sweepte“ den VSV: Am Ende wurde es heftig!

Unrühmlich verabschiedete sich der VSV vor Heimpublikum aus den Play-offs. Die Graz 99ers überrollten die praktisch überforderten Villacher gleich vom Start weg und siegten mit 6:2. Auch der KAC hatte das Nachsehen: 1:2 bei Fehervar (Serie: 1:1). Droht nächster Rotjacken-Ausfall?