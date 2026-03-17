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Graz „sweepte“ den VSV: Am Ende wurde es heftig!

Kärnten
17.03.2026 22:30
(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Albert Kurka
Porträt von Martin Quendler
Von Albert Kurka und Martin Quendler

Unrühmlich verabschiedete sich der VSV vor Heimpublikum aus den Play-offs. Die Graz 99ers überrollten die praktisch überforderten Villacher gleich vom Start weg und siegten mit 6:2. Auch der KAC hatte das Nachsehen: 1:2 bei Fehervar (Serie: 1:1). Droht nächster Rotjacken-Ausfall?

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Aus, vorbei, ausgelitten! Der VSV ging im vierten Spiel im Viertelfinale gegen Graz komplett unter – 6:2! Damit setzte es auch in der „Best of 7“-Serie mit 0:4 die Höchststrafe.

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