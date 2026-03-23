Altach-„Ultras“ randalierten im WAC-Stadion

Einen Punkt konnten die Altacher am vergangenen Samstag aus der Lavanttal-Arena des WAC entführen. Die Fans der Vorarlberger wüteten dennoch im Stadion, benahmen sich total daneben und zogen eine Spur der Verwüstung. Die „Krone“ hat die Bilder.
So klein kann eine „Fan“-Gruppe gar nicht sein, als dass ihr mitunter riesiger Blödsinn einfällt! Trauriger, aktuellster Beweis: Jene Handvoll von Altach-Ultras, die Samstag ihren Cup-Finalisten zum Qualigruppen-Match nach Wolfsberg begleitet hatte.
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