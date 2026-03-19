Nur ein Einser beim VSV – und ein Eiskunstläufer

Zeugnisverteilung beim VSV! Es war eine Saison mit vielen Hochs und Tiefs – in den letzten eineinhalb Monaten war unter Neo-Trainer Pierre Allard durchaus ein Aufwärtstrend zu sehen – das peinliche 2:6 im letzten Viertelfinal-Spiel gegen die Grazer geht aber voll auf die Kappe der Spieler, da die meisten abgeschlossen hatten. Das Problem heuer waren die fehlenden Tore. Die einstige Offensiv-Macht VSV traf keinen Möbelwagen. Das sind die Noten der „Krone“: