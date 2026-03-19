Nur ein Einser beim VSV – und ein Eiskunstläufer

Eine Achterbahnfahrt war es für den VSV in der abgelaufenen Saison! Am Ende gab‘s dann den bitteren 0:4-„Sweep“ gegen die Graz99ers. Die „Krone“ hat auch diese Spielzeit ganz genau verfolgt und verteilt nun Noten an die Akteure. Es gab nur einen Einser und auch nur einen Fünfer.
Zeugnisverteilung beim VSV! Es war eine Saison mit vielen Hochs und Tiefs – in den letzten eineinhalb Monaten war unter Neo-Trainer Pierre Allard durchaus ein Aufwärtstrend zu sehen – das peinliche 2:6 im letzten Viertelfinal-Spiel gegen die Grazer geht aber voll auf die Kappe der Spieler, da die meisten abgeschlossen hatten. Das Problem heuer waren die fehlenden Tore. Die einstige Offensiv-Macht VSV traf keinen Möbelwagen. Das sind die Noten der „Krone“:
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