WAC-Boss: „Kann nicht ganze Mannschaft tauschen!“

Autsch! Seit sieben Spielen wartet der WAC nach der 0:2-Niederlage beim GAK jetzt schon auf einen Sieg, die Talfahrt geht ungebremst weiter. Präsident Dietmar Riegler verfolgte die Partie neben der Spielerbank und ist vor allem mit der Mannschaft nicht happy. Auch von Abwehr-Ass Nico Wimmer gibt‘s harte Kritik an die eigenen Kollegen.