WAC-Boss: „Kann nicht ganze Mannschaft tauschen!“

Erste Niederlage für Österreich-Frauen in EM-Quali
Basketball
Autsch! Seit sieben Spielen wartet der WAC nach der 0:2-Niederlage beim GAK jetzt schon auf einen Sieg, die Talfahrt geht ungebremst weiter. Präsident Dietmar Riegler verfolgte die Partie neben der Spielerbank und ist vor allem mit der Mannschaft nicht happy. Auch von Abwehr-Ass Nico Wimmer gibt‘s harte Kritik an die eigenen Kollegen.
Lieblingsgegner? Lieblingsstadion? Alles nur noch Schall und Rauch! Im fünften Anlauf schaffte der GAK am Samstag mit einem hochverdienten 2:0 (1:0) den ersten Sieg über den WAC, der damit auch sein Lieblingsstadion Liebenau (in dem aus den letzten fünf Duellen mit Sturm und GAK stolze 13 Punkte geholt wurden) bös „beschmutzte“!
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