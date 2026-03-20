Austrias Amateure sind der Plan B im Konkursfall

Die insolvente Austria Klagenfurt trifft am heutigen Freitag auf den Zweitliga-Neunten Vienna und erstmals auf den geflüchteten Ex-Kapitän. Coach Bobby Grubor und Stefan Friessnegger (in seiner Trainer-Doppelfunktion) müssen auch auf die Amateure in der Kärntner Liga Acht geben – denn diese haben eine neue Zielsetzung! Und: Zwei Mann werden gekündigt.