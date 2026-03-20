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Erste Kündigungen da

Austrias Amateure sind der Plan B im Konkursfall

Kärnten
20.03.2026 09:57
(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Die insolvente Austria Klagenfurt trifft am heutigen Freitag auf den Zweitliga-Neunten Vienna und erstmals auf den geflüchteten Ex-Kapitän. Coach Bobby Grubor und Stefan Friessnegger (in seiner Trainer-Doppelfunktion) müssen auch auf die Amateure in der Kärntner Liga Acht geben – denn diese haben eine neue Zielsetzung! Und: Zwei Mann werden gekündigt.

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Der Ex-Kapitän läuft am heutigen Freifag (18 Uhr) im Wörthersee-Stadion ein: Marco Gantschnig fordert mit der Vienna (9.) den insolventen Zweitliga-Fixabsteiger Austria Klagenfurt. Der Abgang des Abwehrchefs war im Winter ja turbulent – wegen ausständiger Gehälter hatte er das Weite gesucht, das große Unheil da schon kommen sehen. . .

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