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In der Krise

Austria-Trainer gründeten einen eigenen Verein

Kärnten
15.03.2026 11:59
(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Fußball-Zweitligist Austria Klagenfurt befindet sich bekanntlich schon seit längerem in einer finanziellen Krise. Deshalb gründeten zwei Nachwuchstrainer bereits im Herbst einen eigenen, ebenso violetten Verein – mit einem klaren Ziel.

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Seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres warten die nebenberuflichen Nachwuchstrainer der Austria Klagenfurt schon auf ihre Gehälter. Davon sehen werden die engagierten Helfer aufgrund der Insolvenz nur noch einen Bruchteil. Die Krise frühzeitig erkannt haben jedenfalls die violetten Nachwuchscoaches Mario Proprentner und Willi Samselnig.

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