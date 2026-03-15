Austria-Trainer gründeten einen eigenen Verein

Shiffrin-Sieg! Truppe verpasst Stockerl knapp
Slalom in Aare
Fußball-Zweitligist Austria Klagenfurt befindet sich bekanntlich schon seit längerem in einer finanziellen Krise. Deshalb gründeten zwei Nachwuchstrainer bereits im Herbst einen eigenen, ebenso violetten Verein – mit einem klaren Ziel.
Seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres warten die nebenberuflichen Nachwuchstrainer der Austria Klagenfurt schon auf ihre Gehälter. Davon sehen werden die engagierten Helfer aufgrund der Insolvenz nur noch einen Bruchteil. Die Krise frühzeitig erkannt haben jedenfalls die violetten Nachwuchscoaches Mario Proprentner und Willi Samselnig.
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