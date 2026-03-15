Austria-Trainer gründeten einen eigenen Verein

Seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres warten die nebenberuflichen Nachwuchstrainer der Austria Klagenfurt schon auf ihre Gehälter. Davon sehen werden die engagierten Helfer aufgrund der Insolvenz nur noch einen Bruchteil. Die Krise frühzeitig erkannt haben jedenfalls die violetten Nachwuchscoaches Mario Proprentner und Willi Samselnig.