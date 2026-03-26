EU beschließt Maßnahmen gegen Deepfake-Missbrauch

Das Verbot soll in einigen Monaten greifen, sobald die Änderung endgültig beschlossen ist. Es bezieht sich auf Anwendungen, die mit Künstlicher Intelligenz Bilder und Videos so verändern oder erstellen können, dass sie „sexuell eindeutige Aktivitäten oder intime Körperbereiche einer bestimmbaren Person ohne deren Einwilligung“ zeigen. Solche Bilder und Videos „schädigen die Opfer und verletzen die Grundrechte auf Würde und Privatsphäre“, heißt es im Gesetzentwurf zur Begründung.