US-Teenager erstellten Nacktbilder von Mitschülern

In den USA sind zwei Teenager wegen der Erstellung gefälschter Nacktbilder von Mitschülern von einem Gericht zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die Jugendlichen hätten Fotos, die sie etwa auf der Plattform Instagram fanden, so verändert, dass die darauf abgebildeten Personen nackt erschienen, teilte der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Pennsylvania, David Sunday, mit.