US-Teenager erstellten Nacktbilder von Mitschülern

In den USA sind zwei Teenager wegen der Erstellung gefälschter Nacktbilder von Mitschülern von einem Gericht zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die Jugendlichen hätten Fotos, die sie etwa auf der Plattform Instagram fanden, so verändert, dass die darauf abgebildeten Personen nackt erschienen, teilte der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Pennsylvania, David Sunday, mit.
Das Jugendgericht in Lancaster County habe die mittlerweile 16-Jährigen zu jeweils sechs Monaten auf Bewährung nach Jugendstrafrecht verurteilt. Die Teenager müssten außerdem 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und den Opfern 12.000 US-Dollar zur Deckung der Beratungskosten für die verursachten Schäden zahlen. Jeglicher Kontakt zu den Opfern sei ihnen verboten.
Opfer haben Angst, dass sich Bilder erneut verbreiten
An der Anhörung nahmen Berichten zufolge auch Opfer und deren Angehörige teil, mehr als 20 Zeugen sagten demnach vor Gericht aus. Sie berichteten von psychischer Belastung und der ständigen Sorge, dass die manipulierten Fotos in Zukunft auftauchen könnten, so der Generalstaatsanwalt.
Demnach hatten sich die Burschen schuldig bekannt, kinderpornografisches Material hergestellt und verbreitet zu haben. Bei ihren Opfern entschuldigt hätten sie sich aber nicht, zitierte der Generalstaatsanwalt den Richter. Laut lokalen Medienberichten haben die damals 14-Jährigen mehr als 300 dieser Bilder mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt.
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