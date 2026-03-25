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„Einfach grauslich“

Lena Schilling warnt vor Deepfake-Pornos

krone.tv
25.03.2026 14:17
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Nach einem massiven Deepfake-Skandal mit Millionen manipulierten Bildern will das EU-Parlament nun durchgreifen. Im Fokus stehen KI-Apps, mit denen Frauen ohne Einwilligung sexualisiert dargestellt werden. Die grüne Europaabgeordnete Lena Schilling spricht von einer „Krise für Frauen“ und fordert ein klares Verbot solcher Anwendungen. Neben strengeren Regeln sollen auch Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden. Ziel ist es, Betroffene besser zu schützen und die Verbreitung solcher Inhalte endlich zu stoppen.

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