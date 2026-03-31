Kalt-warm: Macht uns das Wetter tatsächlich krank?

Etliche Menschen schwören darauf, dass sich ihr gesundheitliches Befinden im Gleichklang mit diversen Wetterumschwüngen – vor allem im Frühjahr – ändert. Man fragt sich jedoch, ob das lediglich eine Einbildung ist, oder ob es wissenschaftliche Gründe dafür gibt. Das ordnet Allgemeinmediziner Christian Maté für uns ein.