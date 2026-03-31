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Kalt-warm: Macht uns das Wetter tatsächlich krank?

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
31.03.2026 16:00
Manchen bereitet das Wetter Kopfschmerzen.
Manchen bereitet das Wetter Kopfschmerzen.(Bild: NOVITSKIY.PHOTO)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Etliche Menschen schwören darauf, dass sich ihr gesundheitliches Befinden im Gleichklang mit diversen Wetterumschwüngen – vor allem im Frühjahr –  ändert. Man fragt sich jedoch, ob das lediglich eine Einbildung ist, oder ob es wissenschaftliche Gründe dafür gibt. Das ordnet Allgemeinmediziner Christian Maté für uns ein.

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„Ja, Wetter kann die Gesundheit beeinflussen“, stellt der Vorsorgespezialist aus Wien klar. Besonders starke Hitze oder schlimme Kälte belasten mitunter den Körper.

Hitze schwächt den Kreislauf, vermag Atembeschwerden auszulösen und in Extremfällen zu Hitzschlag zu führen. Kälte zeigt ebenfalls klare gesundheitliche Effekte, etwa eine stärkere Belastung für das Herz und ein erhöhtes Risiko für Atemwegsinfektionen.

Zitat Icon

Wetterveränderungen können tatsächlich die Gesundheit beeinflussen.

Dr. Christian Maté, Allgemeinmediziner in Wien 

Bild: Eva Manhart

Luftveränderungen können belasten
Auch Veränderungen in der Luft spielen mitunter eine Rolle für viele Krankheitsbilder. Dr. Maté: „Steigt etwa die Belastung durch Pollen oder Schadstoffe, kann das bei Menschen mit Asthma oder Allergien zu stärkeren Beschwerden führen. Wenig Sonnenlicht im Winter wiederum beeinflusst die Stimmung und verstärkt manchmal bei Betroffenen depressive Symptome.“

Manche Menschen berichten ebenfalls vermehrt über mehr Gelenkschmerzen, Müdigkeit oder Kopfschmerzen bei Wetterwechsel. Das ist aber nicht bei allen gleich und wissenschaftlich nicht so eindeutig belegt wie die Gefahren durch Hitze, Kälte oder schlechte Luft.

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Mücken und Zecken lauern überall
Darüber hinaus verweist Dr. Maté auf eine langfristige Entwicklung: Durch den Klimawandel breiten sich Mücken und Zecken in neue Gebiete aus. Damit steigt das Risiko für die Übertragung bestimmter Infektionskrankheiten – ein klar belegter, global relevanter Effekt.

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