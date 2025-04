Die Klimaerwärmung bedroht unsere Gesundheit!

Österreich muss aus Sicht des Dermatologen verstärkt auf die aktuelle Entwicklung reagieren: „Schließlich hat der Klimawandel hierzulande – wie in vielen anderen Regionen Europas - Auswirkungen auf die Verbreitung von krankheitserregenden Vektoren (Insekten, die Krankheitserreger auf den Menschen übertragen). Veränderte Feuchtigkeits- und Temperaturverhältnisse inklusive milderer Winter, Urbanisierung, sowie Reisefreudigkeit und Globalisierung haben Bedingungen geschaffen, in denen sich nun Insekten ansiedeln können, die früher nur in wärmeren Regionen heimisch waren (z.B. Asiatische Tigermücke). Längere warme Jahreszeiten bedeuten auch eine verlängerte Aktivitätszeit dieser Vektoren (inklusive Zecken) und somit Zeitspanne, in der Krankheiten übertragen werden können.“