Reisen: Klimawandel bringt neue Herausforderungen

Während in Österreich Tollwut kaum ein Problem darstellt, ist sie in Teilen Asiens und Afrikas weiterhin verbreitet. Bei Reisen in Risikoländer wird eine prophylaktische Schutzimpfung empfohlen. Masern sind auch in Europa wieder auf dem Vormarsch. Impflücken erhöhen die Gefahr für große Ausbrüche – nicht nur in Ländern wie Rumänien, Kasachstan und Russland, sondern ebenso in Österreich. Die Reiseplanung ist ein guter Zeitpunkt, seinen Impfstatus zu überprüfen.