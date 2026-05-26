Miley Cyrus sorgte im sexy Klum-Kleid für Furore

Stattdessen bedankte sich die 33-Jährige für die Auszeichnung mit kämpferischen Worten. Sie würde sich weiterhin dafür einsetzen, die Mauern jeglichen Schubladendenkens einzureißen, sagte die Grammy-Preisträgerin. Sie beschrieb es als „wild, spaßig und fabelhaft“, nun mit einem Stern und ihrem Namen in dem Gehsteig verewigt zu sein.