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Rutsch rüber, Heidi!

Miley Cyrus sorgte im sexy Klum-Kleid für Furore

Star-Style
26.05.2026 10:22
Miley Cyrus schlüpfte für die Enthüllungszeremonie ihres Sterns am „Walk of Fame“ in ein Kleid, ...
Miley Cyrus schlüpfte für die Enthüllungszeremonie ihres Sterns am „Walk of Fame“ in ein Kleid, das einst schon Heidi Klum getragen hat.(Bild: EPA/TED SOQUI)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Rutsch rüber, Heidi Klum! Denn Miley Cyrus hat der 52-Jährigen jetzt ordentlich Mode-Konkurrenz gemacht. Bei der Enthüllungszeremonie für ihren Stern am „Walk of Fame“ kam die 33-Jährige nämlich in einem aufreizenden Versace-Dress, in dem die Model-Beauty einst für viel Furore gesorgt hatte.

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Was für eine Überraschung! Zur Sternen-Zeremonie am „Walk of Fame“ erschien Miley Cyrus am Wochenende in einem Recycling-Dress. Und was für eins!

Miley machte Heidi Konkurrenz!
Die Sängerin, die von Mama Tish, Schwester Brandi sowie von Anya Taylor-Joy und Donatella Versace zur Enthüllung ihres Sterns begleitet wurde, trug nämlich ein schwarzes Kleid, das Fans von Heidi Klum womöglich bekannt vorkommen wird.

Das Wow-Dress von Versace trug das Topmodel vor etwas mehr als 10 Jahren bei der amfAR-Gala in Mailand – und sorgte damals für zahlreiche Schlagzeilen.

Wow! Miley Cyrus rockte das sexy Versace-Dress, in dem einst schon Heidi Klum für Furore sorgte.
Wow! Miley Cyrus rockte das sexy Versace-Dress, in dem einst schon Heidi Klum für Furore sorgte.(Bild: EPA/TED SOQUI)
Die Sängerin erhielt vor wenigen Tagen ihren Stern am „Walk of Fame“.
Die Sängerin erhielt vor wenigen Tagen ihren Stern am „Walk of Fame“.(Bild: EPA/TED SOQUI)

Kein Wunder, immerhin ist das Designer-Stück ziemlich sexy! Dank eines semitransparenten Spitzenstoffs gewährte es nicht nur einst bei Heidi Klum, sondern auch jetzt bei Miley Cyrus tiefe Einblicke. Damals wie heute ein Look, der ein echter Hingucker ist!

Heidi Klum trug den sexy Versace-Look 2015 bei der amfAR-Gala in Mailand.
Heidi Klum trug den sexy Versace-Look 2015 bei der amfAR-Gala in Mailand.(Bild: Viennareport)

Auf Instagram feierte Klum unterdessen den Recycling-Look von Miley. Zu einem Bild der Sängerin und einer Aufnahme von der amfAR-Gala in Mailand schrieb Heidi stolz: „Miley Cyrus 2026 in Hollywood & me 2015 in Milan wearing Versace.“

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Miley längst verheiratet?
Doch nicht nur das Versace-Dress von Miley Cyrus sorgte bei der Zeremonie am „Walk of Fame“ für Wirbel. Denn Mama Tish heizte doch glatt die Gerüchte um eine heimliche Hochzeit ihrer berühmten Tochter an.

„Wir holen jetzt den Ehemann dazu“, scherzte diese – und kurz darauf erschien Mileys Verlobter Maxx Morando. Ob die beiden tatsächlich schon verheiratet sind oder nicht, das verriet die Sängerin aber nicht. 

Ein Küsschen vom Ehemann? Mama Tish heizte die Gerüchte an, dass Miley Cyrus und Maxx Morando ...
Ein Küsschen vom Ehemann? Mama Tish heizte die Gerüchte an, dass Miley Cyrus und Maxx Morando längst verheiratet sind.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Stattdessen bedankte sich die 33-Jährige für die Auszeichnung mit kämpferischen Worten. Sie würde sich weiterhin dafür einsetzen, die Mauern jeglichen Schubladendenkens einzureißen, sagte die Grammy-Preisträgerin. Sie beschrieb es als „wild, spaßig und fabelhaft“, nun mit einem Stern und ihrem Namen in dem Gehsteig verewigt zu sein.

Donatella Versace zollte unterdessen als Gastrednerin bei der Zeremonie Tribut. Miley sei rebellisch, furchtlos und kämpferisch und eine Inspiration für Generationen junger Frauen, sagte die italienische Designerin. 

Miley Cyrus mit ihrem Stern am „Walk of Fame“
Miley Cyrus mit ihrem Stern am „Walk of Fame“(Bild: AP/Jordan Strauss)
Die Sängerin ließ sich von Donatella Versace und Anya Taylor-Joy feiern.
Die Sängerin ließ sich von Donatella Versace und Anya Taylor-Joy feiern.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Vom Disney-Star zur Musik-Ikone
Als Schauspielerin in der Disney-TV-Show „Hannah Montana“ startete Cyrus als Teenager ihre Karriere. Hits wie „Wrecking Ball“ und „Flowers“ machten sie später als Sängerin berühmt. Mit „Something Beautiful“ brachte sie 2025 ihr neuntes Studioalbum heraus. Einer der dreizehn Songs des Albums trägt den Titel „Walk of Fame“.

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