Diese Lebensmittel sind teurer als in Deutschland

In Österreich müssen die Konsumenten an der Supermarktkasse tiefer ins Börserl greifen als in Deutschland. Im Schnitt zahlen die Österreicher für dieselben Produkte ein Viertel mehr. Von Chips über Eis bis Reis – der Österreich-Aufschlag zieht sich durch den gesamten Supermarkt.
Einzelne Markenprodukte kosten in Österreich fast doppelt so viel wie in Deutschland, wie eine Untersuchung der Arbeiterkammer (AK) zeigt. Die AK ortet einen Österreich-Aufschlag, der sich teils gewaschen hat. „Diese Praxis gehört abgestellt“, wettert Gabriele Zgubic von der AK Wien.
69 idente Produkte in vier Online-Supermärkten in Österreich und Deutschland haben die Konsumentenschützer Anfang Mai unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind teils erschreckend: Vier von fünf Produkten sind in Österreich teurer als im deutschen Nachbarland. Nur ein Zehntel der Artikel kostet in Österreich weniger.
Höhere Preise als in Deutschland
Während etwa 150 Gramm Chrunchips Paprika von Lorenz in Deutschland nur 1,50 Euro kosten, sind es in Österreich 2,89 Euro – damit sind die Chips in Österreich fast doppelt so teuer. Auch bei den Kaffeepads von Lavazza kann sich der Preisunterschied sehen lassen. 5,49 Euro kostet die Packung mit 18 Pads im Online-Shop von heimischen Supermärkten, nur 2,99 Euro sind es in Deutschland.
Für Spaghetti Carbonara von Maggi Fix zahlt man in den österreichischen Geschäften 1,39 Euro und 0,79 Euro in Deutschland. Wer sich bei den hohen Temperaturen ein Calippo Cola Eis von Eskimo gönnen will, muss in Österreich deutlich mehr dafür zahlen: 6,79 Euro sind es für 525 Milliliter – in Deutschland kostet die Packung nur 3,99 Euro.
Cerealien und Pizza
Groß ist der Preisunterschied auch bei den Cerealien Cini Minis von Nestle, die in Österreich glatt um die Hälfte mehr kosten: 3,79 Euro zahlt man im heimischen Online-Shop, in Deutschland sind es nur 2,49 Euro. Die Steinofenpizza Salami von Wagner hat in Österreich einen Preis von 3,99 Euro, während es in Deutschland mit 2,63 Euro deutlich weniger ist.
Auch bei diesen Produkten kann sich der Preisunterschied sehen lassen: Frischkäse von Bresso (2,64 Euro in Österreich, 1,75 Euro in Deutschland), Linsen von Bonduelle (2,19 Euro in Österreich, 1,45 Euro in Deutschland), Basmati Reis Beutel von Ben‘s (4,49 Euro in Österreich, 3,14 Euro in Deutschland) und Passierten Tomaten von Pomito (1,99 Euro in Österreich, 1,39 Euro in Deutschland).
Die Konsumentenschützer schauten sich für den Vergleich Produkte aus den österreichischen Online-Shops von Billa und Interspar sowie den deutschen Online-Shops von Rewe und Globus an. Übrigens: Auch wenn man die Umsatzsteuer herausrechnet, bleiben die Lebensmittel in Österreich im Vergleich teurer.
AK: Österreich-Aufschlag abschaffen
„Die AK Preisvergleiche zeigen regelmäßig einen Österreich-Aufschlag“, sagt Zgubic, Leiterin der AK Konsument:innenpolitik. Die AK „begrüßt ausdrücklich, dass es sowohl im österreichischen Regierungsprogramm als auch in der EU-Binnenmarktstrategie endlich ein Bekenntnis dazu gibt, diesen Aufschlag abzuschaffen.“
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