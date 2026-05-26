Diese Lebensmittel sind teurer als in Deutschland

Höhere Preise als in Deutschland

Während etwa 150 Gramm Chrunchips Paprika von Lorenz in Deutschland nur 1,50 Euro kosten, sind es in Österreich 2,89 Euro – damit sind die Chips in Österreich fast doppelt so teuer. Auch bei den Kaffeepads von Lavazza kann sich der Preisunterschied sehen lassen. 5,49 Euro kostet die Packung mit 18 Pads im Online-Shop von heimischen Supermärkten, nur 2,99 Euro sind es in Deutschland.