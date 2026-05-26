Netanyahu: Israel hat wenig Einfluss auf Trump

Zu Beginn der Angriffe Ende Februar hatte Israels Regierungschef gesagt, die Voraussetzungen dafür schaffen zu wollen, die iranische Klerikerfamilie zu stürzen. Zudem sollten die Atom- und Raketenkapazitäten eliminiert und die Fähigkeit zur Unterstützung von Milizen in der Region geschwächt werden. Seitdem haben sich die Kriegsziele Israels und der USA auseinanderentwickelt. Die USA konzentrieren sich derzeit auf die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz, durch die vor dem Krieg ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssigerdgaslieferungen abgewickelt wurde.