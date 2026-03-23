Social-Media-Verbot: Da scheiden sich die Geister

Bereits in der Vergangenheit hat Barbara Buchegger, die pädagogische Leiterin der Initiative Safer Internet, immer wieder appelliert, dass Eltern ihren Kindern bei dem Thema Anerkennung geben sollten. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass sich Kinder vermehrt in den digitalen Raum flüchten. In ihrem Elternratgeber „Frag Barbara“ betont sie, die Vorbildwirkung als Eltern nicht zu vergessen. „Auch Kindern ist der digitale Stress zu viel.“ Kinder sollten beim Einstieg in die digitale Welt begleitet werden, dafür müssten auch Regeln aufgestellt werden, weil dann könnte man auch von den Jüngsten durchaus etwas lernen.