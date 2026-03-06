Warum uns „Likes“ so leicht süchtig machen

Jede kleine Benachrichtigung, jedes Aufleuchten des Displays, jeder neue Kommentar schiebt uns ein Stück weiter in einen Kreislauf aus Erwartung und Belohnung. Warum wir so empfänglich dafür sind, hat weniger mit Selbstkontrolle zu tun als mit tief verankerten biologischen Programmen. Forscher sprechen sogar von „digitalen Reflexen“, die wir kaum bemerken, die aber unser Verhalten stärker steuern, als es uns lieb ist.