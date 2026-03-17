Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Kompromiss naht

Social Media-Altersgrenze ab 14 Jahren fast fix

Innenpolitik
17.03.2026 05:00
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Nach dem ewigen Hin und Her rund um die Altersgrenze für die Nutzung von Social Media dürfte die Regierung einen Kompromiss beim Jugendschutz erzielen. Eine endgültige Einigung soll bis spätestens nächste Woche Mittwoch vorliegen.

0 Kommentare

Kommt die – auch von vielen Experten geforderte – Altersgrenze für die Nutzung sozialer Netzwerke oder kommt sie nicht? Seit Monaten wird in der Bevölkerung darüber debattiert, seit Wochen streitet man darüber auch öffentlich in der Koalition. Nachdem sich die NEOS – wie berichtet – offiziell gegen eine „rot-weiß-rote Insellösung“ ausgesprochen hatten, schien das Thema eigentlich vom Tisch zu sein.

Doch nachdem SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler die Ankündigung eines entsprechenden Gesetzesvorschlags „bis zum Sommer“ auf dem Parteitag erneuerte, dürfte man sich in der Koalitionskoordinierung zuletzt deutlich angenähert haben – aktuell zeichnet sich ein Kompromiss ab.

Lehrplanreform als Zuckerl für die NEOS
ÖVP-Kanzler Christian Stocker hatte bereits vorab grünes Licht für die roten Planspiele gegeben: Er sprach sich für eine Altersgrenze bei 14 Jahren sowie eine gesetzliche Klarnamenpflicht im Netz aus. Auch die NEOS dürften laut aktuellem Verhandlungsstand Zugeständnisse erhalten. So könnte die Altersgrenze in eine Lehrplanreform eingebettet werden – ein Anliegen, das die NEOS rund um Bildungsminister Christoph Wiederkehr bekanntlich verfolgen -, „um die Medienkompetenz der Schüler zuvor zu stärken“, wie aus Regierungskreisen zu hören ist.

Jetzt also doch: Im Zuge einer Lehrplanreform könnte die Altersgrenze bereits bald umgesetzt ...
Jetzt also doch: Im Zuge einer Lehrplanreform könnte die Altersgrenze bereits bald umgesetzt werden.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Lesen Sie auch:
Der Bergsteiger-Tourismus und Social Media haben  den höchsten Bergen der Welt seinen Zauber ...
Krone Plus Logo
8000er-Bergtourismus
„Social Media hat Everest seinen Zauber genommen!“
12.03.2026
Wir fragen nach
Social Media verbieten? Das sagt die Jugend dazu
26.02.2026
Wegweisendes Verfahren
Jury berät in Musterprozess um Social-Media-Sucht
13.03.2026

Latein als letzter Haken 
Der einzig verbliebene politische Haken: Die ÖVP lehnt die pinken Pläne für Stunden-Kürzungen beim Fach Latein strikt ab, Details der Lehrplanreform sind also noch offen. Bereits morgen, spätestens aber beim Ministerrat nächste Woche, könnten erste Einzelheiten präsentiert werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
17.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Zollamt hat im Vorjahr 55 lebende Tiere beschlagnahmt, darunter mehrere Warane (Symbolbild).
Darunter Warane
Zollamt beschlagnahmte im Vorjahr 55 lebende Tiere
Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
163.091 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
128.179 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
126.186 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1360 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
997 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
977 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Innenpolitik
Ein Kompromiss naht
Social Media-Altersgrenze ab 14 Jahren fast fix
Iran-USA-Krieg
Abbas Araqchi dementiert Kontakt zu Steve Witkoff
Partner sind genervt
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
Libanon-Bodenoffensive
Westliche Staaten kritisieren Israels Kriegspläne
Auch ohne Bezug
USA dürfen wieder in Drittstaaten abschieben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf