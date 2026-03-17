Social Media-Altersgrenze ab 14 Jahren fast fix

Lehrplanreform als Zuckerl für die NEOS

ÖVP-Kanzler Christian Stocker hatte bereits vorab grünes Licht für die roten Planspiele gegeben: Er sprach sich für eine Altersgrenze bei 14 Jahren sowie eine gesetzliche Klarnamenpflicht im Netz aus. Auch die NEOS dürften laut aktuellem Verhandlungsstand Zugeständnisse erhalten. So könnte die Altersgrenze in eine Lehrplanreform eingebettet werden – ein Anliegen, das die NEOS rund um Bildungsminister Christoph Wiederkehr bekanntlich verfolgen -, „um die Medienkompetenz der Schüler zuvor zu stärken“, wie aus Regierungskreisen zu hören ist.