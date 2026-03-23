Tesla, SpaceX bauen Chipfabriken für Eigenbedarf

„Terafab wird technisch gesehen aus zwei Fabriken bestehen, von denen jede nur ein einziges Chipdesign herstellt“, schrieb Musk. Bereits am Samstag hatte er in Austin Pläne für einen KI-Chip-Komplex vorgestellt. Dabei betonte er, dass die derzeitige weltweite Chipproduktion künftig nur einen kleinen Bruchteil des Bedarfs seiner Unternehmen decken werde. „Entweder wir bauen die Terafab, oder wir haben keine Chips“, sagte er.