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Projekt „Terafab“

Tesla, SpaceX bauen Chipfabriken für Eigenbedarf

Digital
23.03.2026 07:25
„Entweder wir bauen die Terafab, oder wir haben keine Chips“, sagte Musk.
„Entweder wir bauen die Terafab, oder wir haben keine Chips“, sagte Musk.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die von Elon Musk geführten Unternehmen SpaceX und Tesla wollen im texanischen Austin zwei hochmoderne Chipfabriken bauen. Musk kündigte das Projekt mit dem Namen „Terafab“ am Sonntag auf seiner Online-Plattform X an. Ein Werk solle Halbleiter für Autos und humanoide Roboter produzieren, das andere sei für Rechenzentren mit Künstlicher Intelligenz im Weltraum gedacht.

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„Terafab wird technisch gesehen aus zwei Fabriken bestehen, von denen jede nur ein einziges Chipdesign herstellt“, schrieb Musk. Bereits am Samstag hatte er in Austin Pläne für einen KI-Chip-Komplex vorgestellt. Dabei betonte er, dass die derzeitige weltweite Chipproduktion künftig nur einen kleinen Bruchteil des Bedarfs seiner Unternehmen decken werde. „Entweder wir bauen die Terafab, oder wir haben keine Chips“, sagte er.

Dass Tesla eine eigene Chipfabrik benötigt, hatte Musk bereits in der Vergangenheit geäußert. Die Beteiligung des Raumfahrtunternehmens SpaceX war jedoch bisher nicht bekannt. Die neuen Weltraum-Chips müssten für extremere Umgebungen und höhere Temperaturen ausgelegt sein, erklärte Musk. Das geplante Rechenzentrum im Weltall soll künftig eine Rechenleistung von einem Terawatt pro Jahr erzeugen. Zum Vergleich: In den gesamten USA wird derzeit etwa ein halbes Terawatt generiert.

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Die Höhe der Anfangsinvestition gab der Tech-Milliardär nicht bekannt. Berichte von US-Medien hatten diese auf 20 bis 25 Milliarden Dollar beziffert. SpaceX bereitet sich derzeit auf einen Börsengang vor, der das Unternehmen mit rund 1,75 Billionen Dollar bewerten könnte, und war kürzlich mit Musks KI-Firma xAI fusioniert.

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