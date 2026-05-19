Steuerfreie Mitarbeiter-Prämie bis zu 500 Euro fix

Auskünfte aus dem Kontenregister

Im Kampf gegen Scheinunternehmensgründungen sollen dem Amt für Betrugsbekämpfung Auskünfte aus dem Kontenregister gewährt werden. Auch Auskunftsverlangen an Kreditinstitute wird möglich. Auskunft gibt es aber nur in bestimmten Fällen, und zwar wenn bereits eine Verdachtsmitteilung an das betroffene Unternehmen erging und dieses der Aufforderung, Bankunterlagen zu übermitteln, nicht nachkam.