Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Gesetzespaket

Steuerfreie Mitarbeiter-Prämie bis zu 500 Euro fix

Innenpolitik
19.05.2026 12:18
Der Ministerrat hat am Dienstag unter anderem eine steuerfreie Mitarbeiter-Prämie auf den Weg ...
Der Ministerrat hat am Dienstag unter anderem eine steuerfreie Mitarbeiter-Prämie auf den Weg gebracht (Symbolbild).(Bild: insta_photos - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Ministerrat hat am Dienstag ein neues Gesetzespaket auf den Weg gebracht. Darin ist unter anderem eine steuerfreie Mitarbeiter-Prämie bis zu 500 Euro enthalten. Zudem sollen mit Jahresmitte Anti-Betrugsmaßnahmen in Kraft treten, die etwa bei Scheinunternehmensgründungen greifen sollen.

0 Kommentare

Die steuerfreie Mitarbeiter-Prämie gilt für den Zeitraum Juli bis Dezember 2026. Gewähren Unternehmen sowohl eine solche Prämie als auch eine Gewinnbeteiligung, kann insgesamt ein Betrag von 3000 Euro steuerfrei bleiben. Was die Steuerfreiheit von Feiertagsentgelten angeht, wird im Gesetz nun klargestellt, dass diese auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Land- und Forstwirtschaft, etwa Saisonarbeitskräften, zugutekommt.

Im Bereich der Abgeltung von Reisekosten schafft die Regierung den erhöhten Beförderungszuschuss ab und senkt den Jahresdeckel für Beförderungszuschüsse auf die Kosten des Klimaticket Ö Classic ab. Die Kosten, die diesen Anteil übersteigen, sind lohnsteuerpflichtig.

Ein weiterer Teil des Gesetzespakets sind Anti-Betrugs-Maßnahmen. Die Einnahmen daraus sollen die reduzierte Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zum Teil kompensieren. Geplant ist etwa eine jährliche Meldepflicht für Österreicherinnen und Österreicher, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen und „stille Reserven“ von mehr als 100.000 Euro haben.

Lesen Sie auch:
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
„Anschlag“ auf Kunden
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
12.05.2026
Krone Plus Logo
Krone+ rechnet nach
Mehrwertsteuer-Senkung: So viel spart man wirklich
14.01.2026
Leistung belohnen
Mitarbeitern winken nun steuerfreie Prämien
11.05.2025

Auskünfte aus dem Kontenregister
Im Kampf gegen Scheinunternehmensgründungen sollen dem Amt für Betrugsbekämpfung Auskünfte aus dem Kontenregister gewährt werden. Auch Auskunftsverlangen an Kreditinstitute wird möglich. Auskunft gibt es aber nur in bestimmten Fällen, und zwar wenn bereits eine Verdachtsmitteilung an das betroffene Unternehmen erging und dieses der Aufforderung, Bankunterlagen zu übermitteln, nicht nachkam.

Die Maßnahmen sollen bereits mit Jahresmitte 2026 in Kraft treten. Die Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel wird per Juli von zehn auf 4,9 Prozent gesenkt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
19.05.2026 12:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Infolge der multiplen Krisen bleiben immer mehr Menschen kinderlos.
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
287.525 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
115.221 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
82.400 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1539 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Kolumnen
So sind sie halt, die (ehemaligen) Großparteien
744 mal kommentiert
Bablers SPÖ und Stockers ÖVP packeln weiter wie früher.
Innenpolitik
Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“
742 mal kommentiert
Will den Umgang mit neuen Bedrohungen in einer aktualisierten Sicherheitsstrategie ...
Mehr Innenpolitik
Ukraine-Krieg
Merkel für mehr diplomatische Aktivitäten Europas
Besuch wird verkürzt
Magyar hält doch keine Rede in Österreich
Neues Gesetzespaket
Steuerfreie Mitarbeiter-Prämie bis zu 500 Euro fix
Ermittlungen laufen
Auch Österreicher als „Sniper-Tourist“ in Bosnien?
„Hohe Erwartungen“
Putins China-Reise war schon länger geplant
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf