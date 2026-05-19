Lika – der andere Rhythmus Kroatiens

Zwischen Bergen und Adria zeigt die Gespanschaft Lika-Senj ein anderes Kroatien: ursprünglich, ruhig und voller Natur. Fernab des Massentourismus bestimmen hier weite Landschaften, authentische Erlebnisse und ein entschleunigter Lebensrhythmus den Alltag – perfekt für Entdecker abseits der bekannten Routen.