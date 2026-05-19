Tote in Spanien: Täter stellte sich der Polizei

Kinder schwer verletzt

Vier Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Besonders kritisch sei der Zustand eines sieben Monate alten Babys, das nach Angaben der Guardia Civil der Sohn des Verdächtigen ist. Zudem wurde demnach ein zweijähriges Mädchen verletzt. Auch eine Frau und ein älterer Mann seien schwer verletzt worden. Die Hintergründe der Tat sind unklar.