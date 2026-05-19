Auch Baby verletzt
Tote in Spanien: Täter stellte sich der Polizei
Bei einem Schusswaffenvorfall sind in Spanien zwei Menschen getötet und vier weitere zum Teil schwer verletzt worden, darunter zwei Kleinkinder.
Die Tat ereignete sich in der Nacht in der Gemeinde El Ejido in der südspanischen Region Andalusien. Die ersten Notrufe sollen gegen 23.15 Uhr eingegangen sein.
Der mutmaßliche Täter (25) habe sich nach mehreren Stunden der Polizei gestellt, berichteten der TV-Sender RTVE und weitere Medien am Dienstag in der Früh unter Berufung auf die Guardia Civil.
Bilder vom Tatort auf X:
Eltern ermordet
Nach Erkenntnissen der Ermittler soll der Mann unter anderem auf seine Eltern geschossen haben, die tot in einem Fahrzeug aufgefunden wurden. Sie sollen noch am Tatort ihren Verletzungen erlegen sein.
Kinder schwer verletzt
Vier Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Besonders kritisch sei der Zustand eines sieben Monate alten Babys, das nach Angaben der Guardia Civil der Sohn des Verdächtigen ist. Zudem wurde demnach ein zweijähriges Mädchen verletzt. Auch eine Frau und ein älterer Mann seien schwer verletzt worden. Die Hintergründe der Tat sind unklar.
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