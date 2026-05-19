Mango-Gründer starb bei Bergtour: Sohn verhaftet

Sohn verstrickte sich in Widersprüchen

Die Ermittler gingen zunächst von einem tragischen Unfall aus. Ein Richter legte den Fall im Jänner 2025 zu den Akten, ohne Hinweise auf ein Verbrechen festgestellt zu haben. Im Oktober 2025 wurden die Ermittlungen wegen Widersprüchen in Jonathan Andics Aussagen jedoch wieder aufgenommen.

Zum Zeitpunkt von Isak Andics Sturz war den Ermittlungen zufolge nur sein ältester Sohn in seiner Nähe. Dieser beteuerte stets seine Unschuld und sprach von einem Unfalltod.