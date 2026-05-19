„Eigentum für viele schlicht nicht mehr leistbar“

Die Lawog bleibt auf Wachstumskurs – doch die Richtung im Wohnbau verändert sich spürbar. Zwar meldete die Linzer Genossenschaft beim traditionellen Pressefrühstück erneut ein Rekord-Bauvolumen von fast 134 Millionen Euro, gleichzeitig wurde aber deutlich: Der Neubau dürfte in den kommenden Jahren zurückgehen, während Sanierungen und Modernisierungen immer stärker in den Mittelpunkt rücken.
2025 übergab die Lawog 180 Mietwohnungen, dazu mehrere Betreuungsbauten – darunter – wie berichtet – ein Pflegezentrum in Traun mit 125 Betten. Aktuell befinden sich 226 Wohnungen in Bau, weitere 508 in Vorbereitung. Dennoch sieht Vorstandsdirektor Frank Schneider eine Trendwende kommen: „Es wird immer Neubau geben müssen. Aber wir glauben, dass die Sanierung und Großinstandsetzung unserer Bestände künftig deutlich wichtiger werden.“
Sanierung auf 17.700 Quadratmeter
Tatsächlich investiert die Lawog bereits massiv in den Bestand. Im vergangenen Jahr wurden 541 Wohnungen thermisch saniert, bei 23 Objekten Heizsysteme von Öl oder Gas auf Pellets- beziehungsweise Fernwärme umgestellt. Allein dadurch konnten laut Unternehmen jährlich rund 265 Tonnen CO₂ eingespart werden. Heuer läuft das Sanierungsprogramm weiter – inklusive Fassadenerneuerungen und Fenstertausch bei Wohnanlagen mit insgesamt 17.700 Quadratmetern Nutzfläche.
„Goldgräberstimmung nicht zurückgekehrt“
Ein Grund für die stärkere Fokussierung auf Sanierungen: Neubauten werden zunehmend schwieriger finanzierbar. Vor allem beim Eigentum sieht die Lawog weiterhin keine echte Entspannung. Zwar wird in Leonding wieder ein Eigentumsprojekt umgesetzt, von einer Rückkehr des Boom-Marktes könne aber keine Rede sein. „Die Goldgräberstimmung ist nicht zurückgekehrt“, sagt Schneider. Kostendeckende Eigentumswohnungen lägen mittlerweile bei rund 6000 Euro pro Quadratmeter – selbst im gemeinnützigen Bereich.
„Traum vom Eigentum wird in Mietwohnung geträumt“
Die Folge: Viele bleiben länger in ihren Mietwohnungen. Die Fluktuation sank erneut, die Wechselquote liegt nur mehr bei 8,5 Prozent. Laut Lawog sei das auch ein Spiegelbild des Marktes: Eigentum sei für viele schlicht nicht mehr leistbar. „Der Traum vom Eigentum wird in der Mietwohnung geträumt“, formuliert es Vorstand Christoph Khinast.
Oberösterreichs größter Immobilienverwalter
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen blickt die Genossenschaft wirtschaftlich stabil auf das vergangene Jahr zurück. Die Bilanzsumme stieg auf 854 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote liegt mittlerweile bei knapp 31 Prozent. Gleichzeitig expandiert die Lawog weiter: Mit der Übernahme von 80 Prozent der Arev Immobilien GmbH entstand laut Unternehmen Oberösterreichs größter Immobilienverwalter mit mehr als 65.000 Verwaltungseinheiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.