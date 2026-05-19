„Eigentum für viele schlicht nicht mehr leistbar“

„Goldgräberstimmung nicht zurückgekehrt“

Ein Grund für die stärkere Fokussierung auf Sanierungen: Neubauten werden zunehmend schwieriger finanzierbar. Vor allem beim Eigentum sieht die Lawog weiterhin keine echte Entspannung. Zwar wird in Leonding wieder ein Eigentumsprojekt umgesetzt, von einer Rückkehr des Boom-Marktes könne aber keine Rede sein. „Die Goldgräberstimmung ist nicht zurückgekehrt“, sagt Schneider. Kostendeckende Eigentumswohnungen lägen mittlerweile bei rund 6000 Euro pro Quadratmeter – selbst im gemeinnützigen Bereich.