Lebenslange Haft für Mord in Maria Alm bestätigt

Klare Worte der Vorsitzenden

„Hier handelt es sich um eine derart gravierende Tat, dass nichts anderes infrage kommt als lebenslängliche Haft“, machte die Vorsitzende beim Berufungsprozess klar. Es gäbe „keinen Spielraum“ für eine Strafmilderung. Das Gericht gab der Berufung daher keine Folge und bestätigte die Höchststrafe. Mit Hand- und Fußfesseln wurde der verurteilte Mörder von Justizwachebeamten wieder abgeführt und in die Justizanstalt gebracht, wo er die nächsten Jahre verbringen wird.