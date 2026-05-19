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„Chronisch mental verletzt“: Darts-Ikone pausiert!

Sport-Mix
19.05.2026 12:20
Raymond van Barneveld hat es derzeit nicht leicht.
Raymond van Barneveld hat es derzeit nicht leicht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sorge um Raymond van Barneveld! Die niederländische Darts-Legende zieht nun drastische Konsequenzen, kündigt eine Pause an und spricht offen über mentale Probleme.

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Wie der 59-Jährige im Gespräch mit „NU.nl“ bekanntgab, wird er in den kommenden Monaten mehrere Turniere auslassen und eine Pause einlegen. „So weiterzumachen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Auch nicht, wenn es mich die Weltmeisterschaft kostet“, sagte „Barney“ und schlug alarmierende Töne an. „Die Form ist nicht nur ein bisschen weg, sondern komplett verloren. Es läuft wirklich megaschlecht.“

Zitat Icon

Ich bin chronisch verletzt, vor allem mental, und kann mich nicht erholen. Im Moment ist es furchtbar schwer für mich.

Raymond van Barneveld

Van Barneveld zog sogar einen Vergleich zum Fußball. Ein verletzter Fußballer wolle in Ruhe wieder fit werden, doch bei ihm funktioniere das derzeit nicht. „Ich bin chronisch verletzt, vor allem mental, und kann mich nicht erholen. Im Moment ist es furchtbar schwer für mich.“

Raymond van Barneveld
Raymond van Barneveld(Bild: GEPA)

Umzug nach England
Der Weltmeister von 2007 verändert auch privat einiges. Van Barneveld plant, seinen Lebensmittelpunkt von Den Haag nach England zu verlegen, um die Anreise zu den meisten PDC-Turnieren zu verkürzen. Sein neues Zuhause befindet sich in Milton Keynes. Die Schlüssel dafür erhält er am 26. Mai. Dort wird er künftig gemeinsam mit seiner Frau Julia wohnen. Die kommenden Monate sollen nun dabei helfen, „das Feuer wieder zu entfachen“. 

„Will noch anderthalb Jahre weitermachen“
„Die Leute müssen keine Angst haben, dass ich endgültig weg bin. Das befürchteten auch schon meine Kinder. Ich werde alle paar Wochen zwischen Den Haag und England pendeln. Aber ich schließe nicht aus, dass ich mich dort niederlasse, wenn es mir gefällt“, erklärte der 59-Jährige.

An ein Karriereende denkt „Barney“ jedenfalls noch nicht. Der Niederländer will „im Prinzip noch anderthalb Jahre“ bis zur WM 2028 weitermachen. „Ich will nicht als Nörgler in Erinnerung bleiben, sondern Turniere gewinnen. Das Blatt kann sich auch schnell wieder wenden.“

Es ist ihm nur zu wünschen,  dass eine der prägendsten Figuren im Dartsport wieder in die Spur findet ...

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