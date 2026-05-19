„Chronisch mental verletzt“: Darts-Ikone pausiert!

Umzug nach England

Der Weltmeister von 2007 verändert auch privat einiges. Van Barneveld plant, seinen Lebensmittelpunkt von Den Haag nach England zu verlegen, um die Anreise zu den meisten PDC-Turnieren zu verkürzen. Sein neues Zuhause befindet sich in Milton Keynes. Die Schlüssel dafür erhält er am 26. Mai. Dort wird er künftig gemeinsam mit seiner Frau Julia wohnen. Die kommenden Monate sollen nun dabei helfen, „das Feuer wieder zu entfachen“.