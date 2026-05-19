Beim Waldfonds steht jetzt ein Kahlschlag bevor

Auch der Rechnungshof beanstandete in der Vergangenheit bereits die Förderpraxis und mangelnde Transparenz, eine Reform des Waldfonds wäre deshalb wohl ohnehin auf der Agenda gestanden. Auf politischer Ebene schoss sich in der vergangenen Legislaturperiode besonders die SPÖ darauf ein. Von der Förderung würden zu mehr als 50 Prozent die 100 reichsten Waldbesitzer profitieren, ergab eine Anfrage der SPÖ-Abgeordneten Julia Herr, die eine „eklatante Schieflage“ sah. Auch die Neos sägten bereits mehrmals am Waldfonds. Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer spricht sich jedenfalls für eine „Redimensionierung“ aus und will „Wettbewerbsverzerrungen“ vermeiden.