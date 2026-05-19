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Kroatien neu entdecken: Zwischen Action und Genuss

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19.05.2026 11:51
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(Bild: © Falkensteiner Hotels & Residences)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Die warme Jahreszeit lädt dazu ein, Neues zu entdecken und aktiv zu sein. In Kroatien bieten die Falkensteiner Hotels & Residences vielfältige Möglichkeiten – von Sport und Familienabenteuern bis hin zu kulinarischem Genuss und entspannter Auszeit.

Sportbegeisterte können sich im Falkensteiner Resort Punta Skala auf über 20 Sportarten freuen, von Tennis über Yoga und Pilates bis zu Wassersport - so lässt sich bei einer Kajaktour die Küste aus einer neuen Perspektive erleben.

Ein Highlight für Sportbegeisterte ist das Arsenal Football Camp – das die gesamte Sommersaison buchbar ist.  Professionell begleitet, abwechslungsreich aufgebaut und ideal für alle, die auch im Urlaub an ihrer Technik feilen möchten.

Abenteuer für die ganze Familie
Im Falkensteiner Family Hotel Diadora stehen die Falkensteiner Akademien im Mittelpunkt: Bei Tennis, Schwimmen oder MasterChef-Klassen dürfen die Kinder neue Erfahrungen sammeln, ihre Kreativität ausleben und schließen neue Freundschaften.

(Bild: © Falkensteiner Hotels & Residences)

Unter den kleinen Entdeckern und Entdeckerinnen ist besonders das Falky Land mit einem 1.250 m² großen Indoor-Spielbereich mit Playmobil-Ecke, Science Lab, Kino und Kreativräumen sehr beliebt. 

Im Falkensteiner Club Funimation Borik sorgt das All-Inclusive-Konzept für entspannte Tage. Große Poollandschaften, eine weitläufige Badebucht und Programme wie die FUNtastic Weekends bieten viel Abwechslung. 

Kulinarische Vielfalt erleben
Kroatien ist auch ein Paradies für Genießer. Im Falkensteiner Hotel & SPA Iadera bringt das „Iadera Dining Collection“-Konzept mediterrane Vielfalt auf den Teller. Ob frische Meeresfrüchte im Restaurant Bracera, hochwertige Steaks im Planika oder asiatische Spezialitäten im Spice – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Kulinarische Themenabende, Weinverkostungen und Feinschmecker-Ausflüge – darunter Trüffelsuche, Olivenölverkostungen und Salzernte – ermöglichen es, die kroatische Gastronomie hautnah zu erleben. 

(Bild: © Falkensteiner Hotels & Residences)
(Bild: © Falkensteiner Hotels & Residences)

Abschalten und neue Energie tanken

Wer den Frühling für eine Auszeit nutzen möchte, findet in den Falkensteiner Hotels eine Reihe exklusiver Entspannungsmöglichkeiten. So kombiniert das SEA & SPA-Konzept im Hotel & Spa Iadera klassische Wellness-Anwendungen mit intensiver Deep Relaxation. Gäste können sich im Spa verwöhnen lassen oder an Saunaritualen mit Blütenessenzen teilnehmen, die Entspannung und Detox miteinander verbinden.

Innerhalb des Resorts laden einige Villen dazu ein, den Urlaub ganz für sich zu genießen. Und gleichzeitig stehen alle Annehmlichkeiten eines Hotels bereit, wann immer man sie nutzen möchte.

Versteckt in einer friedlichen Bucht in Zadar liegt ein weiterer Ort der Entspannung: das Adults-Only Hotel Adriana. Die Lage macht das Hotel zu einem idealen Ausgangspunkt für einen Urlaub zwischen Privatsphäre, Entspannung und authentischen Erlebnissen in der Stadt am Meer. Ein wunderschöner Garten sowie eine zum Meer ausgerichtete Terrasse laden dazu ein, den Moment ganz bewusst zu genießen – sei es bei einem ruhigen Morgen oder einem entspannten Ausklang des Tages. 

Sommer mit Leichtigkeit
Für Unterhaltung sorgt das Falkensteiner Summer Festival im Resort Punta Skala. Live-Musik, Open-Air-Kino, Themenabende und legendäre Beach-Partys machen den Sommer hier besonders leicht und unbeschwert.

(Bild: © Falkensteiner Hotels & Residences)

Jetzt Urlaub in Kroatien planen
Ob aktiv unterwegs, als Familie oder mit Fokus auf Ruhe und Genuss – die Falkensteiner Hotels & Residences in Kroatien bieten viele Möglichkeiten, den Frühling und natürlich auch schon den Sommer so zu gestalten, wie er sich richtig anfühlt.

Easy Travel

  • Mobilitäts-Bonus in Höhe von 150 oder 250 EUR
  • bei einem Aufenthalt ab 5 Nächten
  • Limitiertes Angebot für ausgewählte Reisezeiträume, nach Verfügbarkeit.

Ein Teil Ihrer Reisekosten wird übernommen, damit Sie vor Ort noch mehr Freiheit genießen können. Das Beste daran? Der Betrag wird direkt bei Ihrer Buchung verrechnet und ist im angezeigten Preis bereits enthalten. Entspannt ankommen, mehr erleben! 

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