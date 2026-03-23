Elon Musk für Betrug an Twitter-Aktionären haftbar

Die Kläger hatten sich auf Äußerungen Musks bezogen, in denen er den Kauf vorübergehend auf Eis gelegt hatte, bis bewiesen sei, dass der Anteil der Bots unter fünf Prozent liege. Zudem hatte er behauptet, der Anteil könne weitaus höher als 20 Prozent sein. Den Vorwurf der Kläger, Musk habe einen planmäßigen Betrug betrieben, sahen die Geschworenen jedoch als nicht erwiesen an. Musk hatte Twitter im Oktober 2022 schließlich gekauft und später in X umbenannt.