Deutsche fassungslos: „Was für eine Blamage!“

Presse zerlegt deutsches Team

„Was für eine Blamage“, titelt die „Bild“. Es war die höchste WM-Pleite gegen die Schweiz seit 89 Jahren. Kein Wunder, dass Sport1 von einer „historischen Klatsche“ schreibt. Die Deutschen „spielen wie ein Absteiger“, so der „Spiegel“. Und die „Welt“ meint: „Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft spielt eine WM zum Vergessen!“