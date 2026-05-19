Deutsche fassungslos: „Was für eine Blamage!“

Nach dem 1:6-Debakel gegen die Schweiz herrscht Fassungslosigkeit bei den Deutschen. Nun wird der Druck immer größer.
Das haben sich die Deutschen ganz anders vorgestellt. Am Montag kam man gegen die Schweiz mit 1:6 übel unter die Räder. Deutschland kassierte die dritte Niederlage im dritten WM-Spiel, jetzt droht ein frühes Aus.
Presse zerlegt deutsches Team
„Was für eine Blamage“, titelt die „Bild“. Es war die höchste WM-Pleite gegen die Schweiz seit 89 Jahren. Kein Wunder, dass Sport1 von einer „historischen Klatsche“ schreibt. Die Deutschen „spielen wie ein Absteiger“, so der „Spiegel“. Und die „Welt“ meint: „Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft spielt eine WM zum Vergessen!“
Duell mit Österreich am Samstag
Dennoch: Mit vier Siegen in den ausstehenden Partien hat Deutschland noch eine Viertelfinal-Chance. Doch mit den bisherigen Leistungen sind Erfolge gegen Titelverteidiger und Olympiasieger USA am Mittwoch, Ungarn, Österreich (Samstag, 20.20 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) und Großbritannien unwahrscheinlich. Als WM-Ausrichter von 2027 kann Deutschland nicht absteigen
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