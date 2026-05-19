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1:6-Debakel bei der WM

Deutsche fassungslos: „Was für eine Blamage!“

Eishockey
19.05.2026 12:22
Die Deutschen waren gegen die Schweizer chancenlos.
Die Deutschen waren gegen die Schweizer chancenlos.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem 1:6-Debakel gegen die Schweiz herrscht Fassungslosigkeit bei den Deutschen. Nun wird der Druck immer größer.

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Das haben sich die Deutschen ganz anders vorgestellt. Am Montag kam man gegen die Schweiz mit 1:6 übel unter die Räder. Deutschland kassierte die dritte Niederlage im dritten WM-Spiel, jetzt droht ein frühes Aus.

Presse zerlegt deutsches Team
„Was für eine Blamage“, titelt die „Bild“. Es war die höchste WM-Pleite gegen die Schweiz seit 89 Jahren. Kein Wunder, dass Sport1 von einer „historischen Klatsche“ schreibt. Die Deutschen „spielen wie ein Absteiger“, so der „Spiegel“. Und die „Welt“ meint: „Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft spielt eine WM zum Vergessen!“

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Dennoch: Mit vier Siegen in den ausstehenden Partien hat Deutschland noch eine Viertelfinal-Chance. Doch mit den bisherigen Leistungen sind Erfolge gegen Titelverteidiger und Olympiasieger USA am Mittwoch, Ungarn, Österreich (Samstag, 20.20 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) und Großbritannien unwahrscheinlich. Als WM-Ausrichter von 2027 kann Deutschland nicht absteigen

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