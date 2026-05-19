Magyar hält doch keine Rede in Österreich

„Ein Aufatmen geht durch Europa“

Magyar sollte auf dem Europa-Forum in einer englischsprachigen Rede die Rückkehr Ungarns in die europäische Gemeinschaft skizzieren und auch auf die Frage eingehen, wie Europa mit Russland umgehen sollte. „Ein Aufatmen geht durch Europa – mit dem Ende der Ära Orbán schreibt Ungarn sein nächstes Kapitel“, war der Auftritt des 45-Jährigen im Vorfeld angekündigt worden. Die Teilnahme des neuen ungarischen Premiers war erst am Freitag bekannt gegeben worden.