Elon Musk will jetzt Stadt auf dem Mond errichten

Experten sahen Pläne als unrealistisch und überambitioniert

Experten hatten Musks Pläne zur Kolonisierung des Roten Planeten in der Vergangenheit als unrealistisch und überambitioniert kritisiert. 2016 hatte der Tech-Milliardär in Aussicht gestellt, 2024 erstmals Raumfahrer zum Mars zu bringen. Fünf Jahre zuvor hatte er dem „Wall Street Journal“ gesagt, die ersten SpaceX-Astronauten würden „im besten Fall in zehn Jahren und im schlechtesten Fall in 15 bis 20 Jahren“ zum Mars fliegen – also zwischen 2021 und 2031.