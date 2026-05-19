Drama auf Flughafen
Airbus A220 rutscht von Piste: Suche nach Ursache
Schreckmoment am Flughafen Split in Kroatien: Ein Airbus A220-300 der Croatia Airlines ist beim Startlauf plötzlich von der Piste abgekommen. Die Maschine hätte eigentlich als Flug OU412 nach Frankfurt abheben sollen.
Laut ersten Informationen beschleunigte das Flugzeug bereits auf der Startbahn, ehe die Piloten den Start abrupt abbrachen. Dabei geriet die Maschine nach links, kam von der Piste ab und kam auf einem Grünstreifen zum Stillstand.
Fahrbahn beschädigt
Bei dem Zwischenfall wurden mehrere Hinweisschilder sowie Teile der Randbeleuchtung beschädigt. Auch das Flugzeug selbst soll Schäden am Fahrwerk und an der Unterseite des Rumpfes erlitten haben.
Videos in sozialen Netzwerken (siehe unten) zeigen aufgewirbelte Erde und herumfliegende Trümmerteile:
Keine Verletzten
An Bord befanden sich laut der Airline 130 Passagiere sowie fünf Crewmitglieder. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Flughafenbetrieb in Split musste zeitweise unterbrochen werden, zahlreiche Flüge verspäteten sich oder wurden laut aviation.direct umgeleitet.
Hier sehen Sie ein weiteres Video über den Zwischenfall:
Die genaue Ursache des Zwischenfalls ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
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