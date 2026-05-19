Merkel für mehr diplomatische Aktivitäten Europas

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte kürzlich den deutschen Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) als möglichen Vermittler ins Spiel gebracht. Davon hält Merkel wenig. Sie wäre „jetzt nicht auf die Idee gekommen, einen Vermittler zu fragen, ob er für mich nach Minsk fährt und dort mit Putin spricht“, sagte sie mit Blick auf damalige Gespräche nach der russischen Annexion der Krim. „Das muss man selber in die Hand nehmen.“ Die USA hatten zwischen der Ukraine und Russland vermittelt. Ergebnisse gab es bisher abgesehen vom Austausch von Gefangenen aber kaum.