Wunsch von Nationalspieler: Kult-Fan bei WM dabei!

Regungslos auf der Tribüne

Nkuka stand während der Spiele regungslos auf der Tribüne, imitierte das Denkmal des 1961 ermordeten Präsidenten Patrice Lumumba, das in der Hauptstadt Kinshasa steht. Der 49-Jährige unterstützt die Nationalmannschaft auf diese Art und Weise bereits seit über zehn Jahren.