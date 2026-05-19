Wunsch von Nationalspieler: Kult-Fan bei WM dabei!

Die Demokratische Republik Kongo nimmt ihren populären „Lumumba“-Fan als offiziellen Teil der Delegation mit zur Fußball-Weltmeisterschaft. Die Reise des Anhängers wurde von den Teamspielern gewünscht und von Verbandspräsident Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo genehmigt.
Der Staat trägt die Kosten und hilft bei Formalitäten wie dem Visum. Der Fan heißt eigentlich Michel Nkuka und erlangte während des Afrika Cups 2025 in Marokko größere Bekanntheit.
Regungslos auf der Tribüne
Nkuka stand während der Spiele regungslos auf der Tribüne, imitierte das Denkmal des 1961 ermordeten Präsidenten Patrice Lumumba, das in der Hauptstadt Kinshasa steht. Der 49-Jährige unterstützt die Nationalmannschaft auf diese Art und Weise bereits seit über zehn Jahren.
Die DR Kongo trifft bei der WM auf Portugal, Kolumbien und Usbekistan.
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