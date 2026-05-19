Raserauto kommt am Mittwoch unter den Hammer

Ohne Gewähr

Zwar ein Schnäppchen, aber nicht ganz ohne Grund: „Allgemeinzustand: stark gebraucht, beschädigt. Motorkontrolllampe leuchtet, Getriebe hat Schlupf, Teile fehlen, gründlich überholungs- bzw. reparaturbedürftig, ohne Gewähr für Verkehrs- und Betriebssicherheit“, so die Beschreibung des Audi. Obendrein kommt zum Auktionspreis noch ein Zuschlag seitens des Auktionshauses in der Höhe von 22 Prozent. Auch alle weiteren Zusatzkosten wie eventuelle Steuern und Abgaben, die noch anfallen könnten, werden in der Verkaufsansicht angeführt.

Ob jemand also am Mittwoch wirklich ein Schnäppchen, oder einen „Außen hui, innen pfui“-Wagen mit teurem Wartungsstau ersteigert, wird sich zeigen.