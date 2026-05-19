Hier müssen sich die Stars im Container umziehen!

Die Kabine? Ein Container. Der Presseraum? Ebenfalls ein Container. Bahnhof? Gibt’s im Ort leider keinen. Zufahrtsstraßen zum Stadion? Eine! Elversberg ist einer von zwei Ortsteilen der Gemeinde Spiesen-Elversberg, 15 Kilometer von Saarbrücken entfernt. In Elversberg leben 7900 Menschen, es ist die kleinste Stadion-Heimat, die jemals der Bundesliga angehörte.