Hier müssen sich die Stars im Container umziehen!

Superzwerg Elversberg! Der deutsche Sensations-Aufsteiger, bei dem einst auch Neo-ÖFB-Teamspieler Paul Wanner den Durchbruch schaffte, improvisiert an allen Ecken und Enden. Und setzt auf einen Präsidenten, der mit seiner Firma auch Augentropfen-Partner der großen Bayern war.
Die Kabine? Ein Container. Der Presseraum? Ebenfalls ein Container. Bahnhof? Gibt’s im Ort leider keinen. Zufahrtsstraßen zum Stadion? Eine! Elversberg ist einer von zwei Ortsteilen der Gemeinde Spiesen-Elversberg, 15 Kilometer von Saarbrücken entfernt. In Elversberg leben 7900 Menschen, es ist die kleinste Stadion-Heimat, die jemals der Bundesliga angehörte.
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