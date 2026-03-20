Dyson Spot+Scrub Ai: Ein Roboter sieht grün

Die bisherigen Erfahrungen von Digital-Redakteur Sebastian Räuchle mit Staubsaugerrobotern lassen sich mit einem Wort zusammenfassen: ernüchternd. Entsprechend gering waren die Erwartungen an Dysons neuen Saug- und Wischroboter Spot+Scrub Ai. Zu Unrecht? Ein mehrwöchiger Test bringt Aufschluss.
Wer sich einen Staubsaugerroboter ins Haus holt, der verbindet damit die Hoffnung, selbst künftig deutlich weniger Hausarbeit verrichten zu müssen. Die Maschine putzt, der Mensch ruht oder geht zumindest anderen, sinnvolleren Tätigkeiten nach. In meiner Wohnung wollte sich das bislang allerdings nie so recht bewahrheiten: Die 85 Quadratmeter sind recht „verbaut“ und dementsprechend schwer zu navigieren. Hinzu gesellt sich ein Mix aus Teppichen, Futter- und Wassernäpfen für zwei Hunde, deren Spielzeuge sowie Leckerli-Reste.
Vieles davon musste bei bisherigen Tests erst aus dem Weg geräumt werden, damit die Staubsaugerroboter möglichst störungsfrei ihre Dienste verrichten konnten. Der Dyson stellt in dieser Hinsicht – so viel sei bereits verraten – leider keine Ausnahme dar. Dennoch meisterte er während seines mehrwöchigen Einsatzes viele Herausforderungen souveräner als vorherige Bewerber, und am Ende sprachen vor allem die Ergebnisse für ihn.
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