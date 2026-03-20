Dyson Spot+Scrub Ai: Ein Roboter sieht grün

Wer sich einen Staubsaugerroboter ins Haus holt, der verbindet damit die Hoffnung, selbst künftig deutlich weniger Hausarbeit verrichten zu müssen. Die Maschine putzt, der Mensch ruht oder geht zumindest anderen, sinnvolleren Tätigkeiten nach. In meiner Wohnung wollte sich das bislang allerdings nie so recht bewahrheiten: Die 85 Quadratmeter sind recht „verbaut“ und dementsprechend schwer zu navigieren. Hinzu gesellt sich ein Mix aus Teppichen, Futter- und Wassernäpfen für zwei Hunde, deren Spielzeuge sowie Leckerli-Reste.