ORF: Was im Vertrag des neuen Generals stehen muss

Bekommt Pig einen Vertrag als Alleinherrscher?

Besondere Brisanz besitzt jedoch die konkrete Ausgestaltung des Vertrages mit dem zukünftigen Generaldirektor Pig, der ab 1. Jänner die Geschäfte am Küniglberg übernehmen soll. Dabei steckt die Politik – von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) bis zu dem für Medien zuständigen Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) – in einer echten Zwickmühle. Der Grund: Der ORF-Stiftungsrat hat die Position des ORF-Generaldirektors Ende April 2026 als Alleingeschäftsführer eines Unternehmens mit 1,1 Milliarden Euro Umsatz ausgeschrieben. Das Problem: Erst im September startet die große ORF-Reform-Enquete, bei der es um die Zukunft des schwerfälligen Medien-Tankers gehen soll. Und eigentlich ist es seit Jahren erklärtes politisches Ziel, dass das Milliarden-Unternehmen zeitnah zumindest eine Zweier-Führung erhalten soll.