Vorhang auf! Sturm lädt diesmal zur Millionenshow

Vorhang auf für das große Finale! Sturm braucht am Dienstagabend ein Fußball-Wunder, will man Fenerbahce Istanbul nach der 0:2-Niederlage in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League in Istanbul noch aus dem Bewerb boxen. Schafft Sturm diese Sensation, wären die Schwarzen in Europa in aller Munde.