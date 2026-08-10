Dieser letzte Wille wird zu bitterer Öko-Pille

Ausgerechnet die Umweltschutzorganisation Greenpeace – hochaktiv auch im Kampf gegen Bodenfraß – will ein geerbtes Grundstück in Michelhausen (Bezirk Tulln in Niederösterreich) um satte 750.000 Euro auf einer Internet-Verkaufsplattform verkaufen. „Hier wird Grünland geopfert“, keimen nun Vorwürfe auf.