Hilfe für Landwirte – aber nicht um jeden Preis

Mehr als eine Milliarde Euro vertrocknet auf den Feldern. Die Rufe nach Nothilfen werden immer lauter, aber Finanzminister und NEOS bremsen: Es gibt kein „Koste es, was es wolle“.
Endlich wurde ein Strich unter die Rechnung gezogen. Laut Angaben der Hagelversicherung belaufen sich die Kosten für die Schäden der Dürre schon auf 1,08 Milliarden Euro. Ein Rekord, betroffen ist das gesamte Bundesgebiet, quer durch alle Kulturen – Grünland, Mais, Erdäpfel, Zuckerrüben, Kürbis, Soja, regional auch das Getreide.
Immerhin: Ganz auf dem Trockenen sitzen die Betriebe nicht. 67 Prozent sind versichert, das entspricht 80 Prozent der Acker- und 40 Prozent der Grünlandflächen. Rund 400 Millionen der 1,08 Milliarden übernimmt die Hagelversicherung. „Wir zahlen rasch aus“, verspricht Vorstandschef Kurt Weinberger. Für alle anderen bleibt die Politik am Zug. Und das wird nun haarig, denn wirklich Geld ausgeben will niemand.
Aus den Ländern kommen immer lautere Zurufe an die Regierung. Tenor: Mit Kredithilfen allein sei es nicht getan. „Nötig ist die Aussetzung der Sozialversicherungsbeiträge für ein Quartal in Höhe von rund 300 Millionen Euro“, sagt Stephan Pernkopf, Landesvize und Bauernbund-Obmann in Niederösterreich.
ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, der jüngst mit Pernkopf betroffene Betriebe besichtigt hatte, lud am Montag einmal mehr zu einem Runden Tisch. Thema: „Trockenheit in der Landwirtschaft“. Vertreter aus Land- und Wasserwirtschaft nahmen Platz. Das Ergebnis blieb überschaubar. Zu Tisch bitten muss Totschnig auch eher Markus Marterbauer.
Tür offen für Polit-Poker
Wie berichtet, geht der SPÖ-Finanzminister davon aus, dass betroffene Ministerien selbst ihren Teil durch „Umschichtungen“ finanzieren. Das Doppelbudget werde nicht aufgeschnürt und eine „Koste-es-was-es-wolle-Politik wird es nicht geben“, heißt es aus Marterbauers Büro. Die NEOS sehen das ähnlich. Das engt den Handlungsspielraum ein, öffnet aber eine Tür für Polit-Poker. SPÖ und NEOS werden sich ihre Zustimmung zu dem von der ÖVP gewünschten Hilfepaket teuer abkaufen lassen.
Der Schutzschirm ist flächendeckend aufgespannt, aber eben nur fast. Nicht jedes Feld in Österreich ist gegen Klimaschäden wie die Rekorddürre versichert. So funktioniert das System:
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