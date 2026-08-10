Hilfe für Landwirte – aber nicht um jeden Preis

Tür offen für Polit-Poker

Wie berichtet, geht der SPÖ-Finanzminister davon aus, dass betroffene Ministerien selbst ihren Teil durch „Umschichtungen“ finanzieren. Das Doppelbudget werde nicht aufgeschnürt und eine „Koste-es-was-es-wolle-Politik wird es nicht geben“, heißt es aus Marterbauers Büro. Die NEOS sehen das ähnlich. Das engt den Handlungsspielraum ein, öffnet aber eine Tür für Polit-Poker. SPÖ und NEOS werden sich ihre Zustimmung zu dem von der ÖVP gewünschten Hilfepaket teuer abkaufen lassen.