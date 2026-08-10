Geheimdienst stoppt russische Spionageoperation

Die Informationsbeschaffung konzentrierte sich nach Säpo-Angaben insbesondere „auf Informationen zu Schwedens politischen Positionen und dessen Aktivitäten im Kontext der NATO und der EU“, wie es hieß. Auch die schwedische Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine sowie die militärischen Fähigkeiten des Landes seien von Interesse. Säpo habe Maßnahmen ergriffen, um „wichtige schwedische Interessen zu schützen und weiteren Einflussversuchen entgegenzuwirken“.