„Mein Papa hatte mit dem Rollator keine Chance“

Die Folgen des Unwetters in Salzburg sperrten Seniorchef Wolfgang Heidrich in seiner eigenen Berghütte in Bad Gastein ein. Strom gab es keinen mehr, eine Brücke wurde weggerissen. Sein Schwiegersohn brachte dem 83-Jährigen sogar Herztabletten für die Nacht ins Tal hinein ...
Eingesperrt in der eigenen Hütte! Das hat Wolfgang Heidrich, Seniorchef der Himmelwandhütte in Bad Gastein, in seinen 38 Jahren als Besitzer so noch nicht erlebt. Nach den Unwettern Ende vergangener Woche hatten die Naturgewalten alle Wege verschlammt und eine Brücke weggerissen – wodurch der 83-Jährige eingesperrt war.
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