„Mein Papa hatte mit dem Rollator keine Chance“

Eingesperrt in der eigenen Hütte! Das hat Wolfgang Heidrich, Seniorchef der Himmelwandhütte in Bad Gastein, in seinen 38 Jahren als Besitzer so noch nicht erlebt. Nach den Unwettern Ende vergangener Woche hatten die Naturgewalten alle Wege verschlammt und eine Brücke weggerissen – wodurch der 83-Jährige eingesperrt war.