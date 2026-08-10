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Rettung per Tau

Urlauberkind (12) stürzte von Steig am Achensee ab

Tirol
10.08.2026 21:01
Der schmale Steig von Pertisau zur Gaisalm auf einem Archivbild
Der schmale Steig von Pertisau zur Gaisalm auf einem Archivbild(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Fataler Stolperer an einer Stelle, wo es leider verhängnisvoll ist: Ein Urlauberkind stürzte am Montag am Achensee von einem Steig in Richtung Wasser ab. Hubschrauber und Polizeiboot rückten aus ...

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Die dreiköpfige Familie aus Frankreich unternahm am Montag eine Wanderung auf dem Gaisalmsteig, von der gleichnamigen Gaisalm kommend in Richtung Achenkirch.

Der zwölfährige Sohn der Familie stolperte dabei gegen 13.45 Uhr unmittelbar bei der Überquerung eines Wassergrabens und stürzte rund zehn bis 15 Meter entlang des felsigen Grabens in Richtung See. Dort blieb er auf einem Felsvorsprung liegen.

Andere Wanderer alarmierten Rettungskräfte
Nachkommende Wanderer setzten einen Notruf ab. Der 12-Jährige musste aufgrund des steilen Geländes durch den alarmierten Notarzthubschrauber per Tau geborgen und schließlich mit erheblichen Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Vater und Mutter blieben unverletzt und wurden mit dem Polizeiboot nach Pertisau gebracht. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Heli 4, Bergrettung, die Alpinpolizei sowie das Polizeiboot Achensee.

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