Urlauberkind (12) stürzte von Steig am Achensee ab

Andere Wanderer alarmierten Rettungskräfte

Nachkommende Wanderer setzten einen Notruf ab. Der 12-Jährige musste aufgrund des steilen Geländes durch den alarmierten Notarzthubschrauber per Tau geborgen und schließlich mit erheblichen Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Vater und Mutter blieben unverletzt und wurden mit dem Polizeiboot nach Pertisau gebracht. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Heli 4, Bergrettung, die Alpinpolizei sowie das Polizeiboot Achensee.