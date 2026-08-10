Angriff auf Ambulanz nach TikTok-Falschnachricht

Ambulanz löste im Dorf sofort Unruhe aus

Die sieben Tatverdächtigen – sechs Männer und eine Frau – kamen wegen Verdachts auf Körperverletzung und Störung der öffentlichen Ordnung vorläufig für 30 Tage in Untersuchungshaft, beschloss das Gericht in der Stadt Dej. Der Krankenwagen hatte bereits bei seiner Ankunft im Dorf Recea-Cristur Unruhe ausgelöst. Als der Fahrer dort anhielt, um Passanten nach der genauen Adresse des abzuholenden Patienten zu fragen, hätten diese die Auskunft verweigert und stattdessen ihre Smartphones gezückt, um zu filmen, berichtete die Lokalzeitung „Dejeanul“ online.