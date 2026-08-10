Kapital-Ärger! Österreicher-Klub droht Punkteabzug

Auch wenn die Freude extrem groß gewesen sein mag, nach drei Saisonen in der Zweiten Liga wieder den Aufstieg in Deutschlands Bundesliga geschafft zu haben – sorgenfrei ist man beim FC Schalke 04 trotz aller Euphorie vor dem Start in die neue Spielzeit keineswegs! Grund dafür sind finanzielle Altlasten, die der Traditionsklub seit Jahren mit sich herumschleppt – und die nun einen Punkteabzug zur Folge haben könnten ...