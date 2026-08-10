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Kapital-Ärger! Österreicher-Klub droht Punkteabzug

Deutsche Bundesliga
10.08.2026 19:11
Ärger für Dejan Ljubičić und Co.: Schalke 04 drohen für die nahe Zukunft Punkteabzüge, wenn man ...
Ärger für Dejan Ljubičić und Co.: Schalke 04 drohen für die nahe Zukunft Punkteabzüge, wenn man der finanziellen Altlasten nicht besser Herr wird ...(Bild: Mario Urbantschitsch)
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Von krone Sport

Auch wenn die Freude extrem groß gewesen sein mag, nach drei Saisonen in der Zweiten Liga wieder den Aufstieg in Deutschlands Bundesliga geschafft zu haben – sorgenfrei ist man beim FC Schalke 04 trotz aller Euphorie vor dem Start in die neue Spielzeit keineswegs! Grund dafür sind finanzielle Altlasten, die der Traditionsklub seit Jahren mit sich herumschleppt – und die nun einen Punkteabzug zur Folge haben könnten ...

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Gleich vorweg: Heuer wird Schalke nichts mehr passieren, stehen die dank Maximilian Wöber, Dejan Ljubičić, Junior Adamu und Trainer Miron Muslić sehr rot-weiß-rot eingefärbten „Königsblauen“ grundsätzlich auf der sicheren Seite. Doch das negative Eigenkapital des Klubs (96,6 Millionen Euro zum 31. Dezember 2025) könnte für 2027/28 zum Problem werden.

Miron Muslić
Miron Muslić(Bild: GEPA)

Dann nämlich, wenn es im Laufe des heurigen Geschäftsjahres bis 31. Dezember 2026 größer wird. Dann würden den Schalkern, so sie den Klassenerhalt schaffen, zum Start der Folge-Saison drei Punkte abgezogen, ginge man mit minus drei Zählern in den Kampf gegen FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Co.

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Sportvorstand Frank Baumann betonte in diesem Zusammenhang am „Schalke-Tag“ am Wochenende, dass man auf dem Transfermarkt nun keine großen Sprünge mehr würde machen können – ganz im Gegenteil: Der eine oder andere Spieler von Wert könnte den Klub wohl noch verlassen, um zur Eigenkapital-Stärkung beizutragen.

Maximilian Wöber
Maximilian Wöber(Bild: GEPA)

Die Zukunft schaut für die Schalker sogar noch dramatischer aus: Weil der Schuldenstand gemäß Vorgaben der Deutschen Fußball-Liga pro Jahr jeweils um 10 Prozent gesenkt werden muss, werde der Druck in Sachen Spielerverkäufe zur Gewinnerzielung sogar noch steigen. Denn: „Solch einen Gewinn können wir aus dem normalen Alltagsgeschäft nicht erzielen“, so Baumann ...

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